Россиян предупредили о мошенничестве с ускоренным получением загранпаспорта

Россиян предупредили о новом виде мошенничества, связанного с предложением услуг по ускоренному получению заграничного паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Подмосковья. Злоумышленники обещают оформить документ всего за три дня, однако для этого требуют предоставить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и другие личные данные, а также внести полную предоплату. После получения данных мошенники используют их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, а также осуществляют незаконные транзакции, включая хищение средств.

В ведомстве напомнили, что государственные органы не запрашивают персональные данные через мессенджеры и призывает граждан быть внимательными. В случае получения подозрительных звонков или сообщений рекомендуется немедленно обращаться в полицию.