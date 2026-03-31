РИА Новости: празднование Пасхи обойдется россиянам в 522 рубля

Минимальный продуктовый набор к Пасхе в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 522 рубля. В минимальный пасхальный набор входят готовый кулич, десяток яиц и набор красителей. По данным аналитиков, средняя цена кулича составляет 241 рубль, десятка яиц — 123 рубля, красителей — 158 рублей.

Минимальный продуктовый набор к Пасхе в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 522 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В минимальный пасхальный набор входят готовый кулич, десяток яиц и набор красителей. По данным аналитиков, средняя цена кулича составляет 241 рубль, десятка яиц — 123 рубля, красителей — 158 рублей.

Аналитики отмечают, что высокий спрос на такие товары начинается за одну-две недели до праздника. Чаще всего пасхальные продукты покупают в обычных магазинах, так как в интернете цены в среднем на 60-70% выше.

Также эксперты отмечают, что в этом году россияне чаще выбирают более бюджетные товары к Пасхе.