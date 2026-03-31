Путин и глава ОАЭ высказались за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом 31 марта сообщили в Кремле. Отмечается, что оба президента выразили серьезную озабоченность «продолжающейся деградацией военно-политической обстановки» на Ближнем Востоке и подчеркнули «важность скорейшего прекращения боевых действий».