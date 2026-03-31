Прокуратура восстановила трудовые права рязанца и добилась выплаты зарплаты

В Рязани прокуратура Советского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав. Выяснилось, что при приёме на работу с гражданином не заключили письменный трудовой договор, а при увольнении ему не выплатили положенный расчёт.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки в адрес организации внесли представление. В отношении должностного лица возбуждено два дела об административных правонарушениях — за нарушение трудового законодательства и невыплату зарплаты.

Благодаря прокурорскому вмешательству трудовые права работника восстановили, а задолженность по заработной плате в размере 24 тысяч рублей полностью погашена.