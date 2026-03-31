Пенсионер из Рязани избежал тюрьмы после кражи денег с банковской карты

18 марта в Московском районном суде Рязани рассматривали дело пенсионера Н., который украл деньги с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что в феврале он нашел карту на улице и использовал ее, чтобы расплатиться в магазинах. Всего он похитил 7260 рублей.

Н. признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшему, который позже написал заявление о прекращении дела.

Суд признал пенсионера виновным, но назначил условный срок наказания — 1 год с испытательным сроком 1 год. Отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие судимостей у Н., а также наличие смягчающих обстоятельств.