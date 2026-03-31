Осужденные изготовят мусорные контейнеры для Рязанского округа

Исправительную колонию посетили глава Рязанского округа Дмитрий Хотенцев и первый замглавы Денис Турханов. Они побывали в промышленной зоне ИК-6, ознакомились с ее производственными возможностями, условиями труда осужденных и образцами выпускаемой продукции. В рамках сотрудничества с муниципальным образованием ИК-6 производит контейнеры для твердых бытовых отходов, различные виды велопарковок, а также спецодежду. В 2025 году муниципалитету передали более 70 баков для сбора мусора. Помимо изготовления контейнеров для ТБО различных размеров, стороны обсудили возможность приобретения ограждений для социальных учреждений.

Исправительная колония № 6, которая находится в поселке Стенькино, изготовит мусорные контейнеры для Рязанского округа. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

