Онищенко заявил о возможности ухудшении ситуации с оспой обезьян в России

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о возможном ухудшении ситуации с оспой обезьян в России. Об этом пишет «Абзац». Онищенко считает, что в ближайшее время мы можем ожидать больше случаев этого заболевания. Специалист отметил, что вирус пока не так легко передается, как грипп, но если он станет более заразным, ситуация может измениться. Он также выразил беспокойство по поводу генетических изменений вируса за последние десятилетия и призвал к более активным мерам по контролю заболевания и информированию населения.

Напомним, что 31 марта стало известно о госпитализации двух мужчин из Московской области с симптомами, характерными для оспы обезьян. У них поднялась высокая температура и появились кожные высыпания, однако они не смогли назвать источник заражения.

