Неизвестные застрелили птицу из пневматики под Рязанью

По словам ветеринаров, раненого грача заметили на центральной улице Солотчи. В птицу выстрелили из пневматического оружия. Пуля разбила птице две кости ноги и застряла в позвоночнике. Грача пришлось усыпить. «Кто-то там у вас, дорогие жители Солотчи, развлекается с пневматикой на центральных улицах. Будьте бдительны», — отметили в посте.

Об этом сообщает Telegram-канал «Солотча. инфо».

