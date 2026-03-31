Минздрав РФ: выпускники медвузов могут отказаться от прохождения наставничества

Выпускники медицинских вузов могут отказаться от прохождения наставничества, но в этом случае им придется повторно проходить аккредитацию, сообщил Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья. Минздрав РФ утвердило новое положение о наставничестве в здравоохранении, которое будет действовать до 1 марта 2032 года. Наставничество — это форма обучения, которая будет проходить после ординатуры или специалитета. Выпускники смогут сами выбирать, где работать, и не будут обязаны отрабатывать в определенных местах. Если они решат не проходить наставничество, им придется снова сдавать аккредитацию. Наставничество поможет молодым специалистам быстрее освоить профессию, а наставники получат надбавку за свою работу.

Выпускники медицинских вузов могут отказаться от прохождения наставничества, но в этом случае им придется повторно проходить аккредитацию, сообщил Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья.

Министерство здравоохранения России утвердило новое положение о наставничестве в здравоохранении, которое будет действовать до 1 марта 2032 года. Наставничество — это форма обучения, которая будет проходить после ординатуры или специалитета.

Выпускники смогут сами выбирать, где работать, и не будут обязаны отрабатывать в определенных местах. Если они решат не проходить наставничество, им придется снова сдавать аккредитацию. Наставничество поможет молодым специалистам быстрее освоить профессию, а наставники получат надбавку за свою работу.