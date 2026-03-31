Минцифры предложило ввести обязательную и платную электронную почту для бизнеса

В России может появиться государственная платформа для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к ней станет обязательным и платным. Это следует из законопроекта о реформе почтовой отрасли, который Минцифры направило в правительство 25 марта.