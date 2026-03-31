Метеорологи рассказали, когда половодье в Рязанской области пойдет на спад

По прогнозам специалистов, половодье в регионе войдет в коридор максимальных значений 10-12 апреля. Отмечается, что во второй декаде апреля начнется «стояние» воды. А спад уровня Оки начнется после 20 апреля.

Об этом сообщают эксперты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

