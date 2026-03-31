Каждый пятый россиянин планирует весенний отпуск не дороже 30 тысяч — опрос

Совместное исследование Работы. ру и СберАвто показало, как россияне планируют короткие весенние поездки и сколько готовы на них потратить. По данным опроса, каждый пятый россиянин собирается в мини-отпуск этой весной, при этом 16% делают это ежегодно. Почти половина респондентов готова потратить на поездку более 30 тысяч рублей с человека, а большинство (73%) не против провести в дороге более пяти часов ради короткого отдыха.

Совместное исследование Работы. ру и СберАвто показало, как россияне планируют короткие весенние поездки и сколько готовы на них потратить.

По данным опроса, каждый пятый россиянин собирается в мини-отпуск этой весной, при этом 16% делают это ежегодно. Почти половина респондентов готова потратить на поездку более 30 тысяч рублей с человека, а большинство (73%) не против провести в дороге более пяти часов ради короткого отдыха.

Среди популярных направлений лидируют Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининград и Сочи. Основные цели поездок — насладиться природой, осмотреть достопримечательности, а также попробовать гастротуризм и культурные программы.

Чаще всего россияне выбирают самолет, поезд или автомобиль в качестве транспорта.