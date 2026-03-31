ФНС Рязани продлила часы приема налогоплательщиков до конца апреля
УФНС России по Рязанской области напоминает, что до конца апреля граждане обязаны подать декларацию 3-НДФЛ за доходы, полученные в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для удобства налогоплательщиков операционные залы будут работать по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00 по адресам:
- Рязань, Московское шоссе, 19А (ТОРМ № 8).
- Рязань, проезд Завражнова, 9 (ТОРМ № 2).
Кто обязан отчитаться:
- Продавшие транспорт или недвижимость, которые были в собственности меньше установленного срока владения (3 или 5 лет)
- Получившие в дар имущество, акции или доли от дальних родственников
- Продавшие ценные бумаги или доли в уставном капитале
- Получившие выигрыши в лотерею до 15 000 руб.
- Сдавшие имущество в аренду
- Получившие другие доходы, с которых налог не удержан
Кроме того, декларацию должны подать индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику. Доходы от майнинга и продажи криптовалюты также подлежат декларированию.