ФНС Рязани продлила часы приема налогоплательщиков до конца апреля

УФНС России по Рязанской области напоминает, что до конца апреля граждане обязаны подать декларацию 3-НДФЛ за доходы, полученные в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для удобства налогоплательщиков операционные залы будут работать по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00 по адресам: Рязань, Московское шоссе, 19А (ТОРМ № 8), Рязань, проезд Завражнова, 9 (ТОРМ № 2)

УФНС России по Рязанской области напоминает, что до конца апреля граждане обязаны подать декларацию 3-НДФЛ за доходы, полученные в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для удобства налогоплательщиков операционные залы будут работать по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00 по адресам:

Рязань, Московское шоссе, 19А (ТОРМ № 8).

Рязань, проезд Завражнова, 9 (ТОРМ № 2).

Кто обязан отчитаться:

Продавшие транспорт или недвижимость, которые были в собственности меньше установленного срока владения (3 или 5 лет)

Получившие в дар имущество, акции или доли от дальних родственников

Продавшие ценные бумаги или доли в уставном капитале

Получившие выигрыши в лотерею до 15 000 руб.

Сдавшие имущество в аренду

Получившие другие доходы, с которых налог не удержан

Кроме того, декларацию должны подать индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику. Доходы от майнинга и продажи криптовалюты также подлежат декларированию.