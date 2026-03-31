«Финуслуги»: ставка по накопительным счетам в марте опустилась ниже 15%

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках России в марте 2026 года снизилась на 0,64 процентного пункта и составила 14,67% годовых. Об этом свидетельствуют данные индекса накопительных счетов Финуслуг. Средняя базовая ставка по накопительным счетам, доступная без дополнительных условий или после окончания промопериода, также снизилась — на 0,22 процентного пункта, до 8,93% годовых.

По данным аналитиков, за месяц доходность накопительных счетов снизилась в девяти банках из топ-20. Снижение ставок составило от 0,5 до 2 процентных пунктов в зависимости от банка.

При этом максимальная ставка по накопительным счетам в крупнейших банках на конец марта не изменилась и составляет 17% годовых.