Еще один округ Рязанской области останется без света 1 апреля

В Касимовском округе 1 апреля пройдут ремонтные работы с отключением электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Света не будет с 9:10 до 12:00 по адресам: улица Набережная, д. 45- 46, СЭС, «Маяк», кафе «Карамболь», улица Дзержинского, д. 4-51, улица Уткина, д. 7-30, центр «Доверие». Также без ресурса с 13:20 до 17:00 останутся: улица Свердлова, д. 1-31, переулок Свердлова, улица Дзержинского, д. 1-8, улица Рабочая, д. 1-9, улица Набережная, д. 27-41, Никольский овраг, казначейство.