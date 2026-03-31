Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета
Главный эндокринолог Приморья, заведующая центром диабета и эндокринных заболеваний клинической больницы № 2 Ольга Цыганкова рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета. Об этом она
По словам врача, чтобы снизить риски развития сахарного диабета, необходимо:
- нормализовать вес и в дальнейшем контролировать массу тела;
- придерживаться принципов рационального здорового питания с ограничением легкоусвояемых углеводов;
- регулярно заниматься физической активностью;
- отказаться от курения и алкоголя;
- контролировать показатели глюкозы в крови и ежегодно проходить медосмотр в рамках диспансеризации.