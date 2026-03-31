Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета

По словам врача, чтобы снизить риски развития сахарного диабета, необходимо: нормализовать вес и в дальнейшем контролировать массу тела; придерживаться принципов рационального здорового питания с ограничением легкоусвояемых углеводов; регулярно заниматься физической активностью; отказаться от курения и алкоголя; контролировать показатели глюкозы в крови и ежегодно проходить медосмотр в рамках диспансеризации.