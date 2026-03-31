Через Рязань пустят «Ночной Экспресс»

Поезд начнет курсировать по маршруту Москва — Адлер — Москва. Останавливаться будет в Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере. Ожидается, что новый состав поступит в эксплуатацию до конца лета 2026 года.