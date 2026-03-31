ЦБ России оставил официальный курс доллара на 1 апреля ниже 82 рублей

Центральный банк России установил официальный курс валют на среду, 1 апреля. Об этом пишет РБК. Курс доллара составил 81,2504 руб., что на 4,51 копейки ниже, чем на предыдущий день. Курс евро снизился до 93,2739 руб., потеряв 16,3 копейки. В то же время юань подорожал и теперь стоит 11,7804 руб., увеличившись на 3,65 копейки. Для сравнения, на вторник, 31 марта, курсы валют были следующими: доллар — 81,2955 руб., евро — 93,4369 руб., юань — 11,7439 руб.

