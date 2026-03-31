Более 6 тысяч нарушений ПДД зафиксировали на дорогах Рязани за сутки

За сутки в регионе полицейские выявили 6356 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще двое сели за руль пьяными повторно. Выявлено 86 нарушений, связанных с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, выявлено 2 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 15 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 5 нарушений допустили водители автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

