Более 5 тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

С 23 по 29 марта в Рязанской области количество заболевших ОРВИ и гриппом составило 5099 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 9,5%. Среди заболевших жители областного центра составили 73,0%. За тот же период в регионе выявлено 6 случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

