Аркадий Фомин: у Ермишинского муниципального округа есть все возможности для поступательного развития
Спикер регионального парламента Аркадий Фомин провел рабочую встречу с главой Ермишинского муниципального округа Иваном Никитиным. Руководитель муниципалитета был избран открытым голосованием в ходе заседания Думы округа и вступил в должность в конце декабря 2025 года. Речь шла о планах развития территории на текущий год и долгосрочную перспективу.

В числе обсуждаемых вопросов — приведение в надлежащее состояние дорожной сети. Аркадий Фомин напомнил, что в рамках рабочего визита в округ весной прошлого года он вместе с губернатором Павлом Малковым осмотрел участок трассы Восход — Ермишь. Дорожное покрытие было сильно разрушено и нуждалось в ремонте. По итогам поездки даны поручения, подготовлена документация.

«Изначально капитальный ремонт этого участка планировался на 2030 год, но благодаря совместной работе с правительством региона сроки удалось перенести на текущий год. Определен подрядчик, заключен контракт. В порядок будут приведены 11 километров дорожного полотна. С началом реализации проекта обеспечим депутатский и общественный контроль качества и сроков выполнения работ», — отметил Аркадий Фомин.

Спикер регионального парламента также сообщил главе округа, что в 2026 году планируется обеспечить финансирование первого этапа ремонта Ермишинской центральной районной больницы. В планах также реализация проектов по программе местных инициатив. Отдельное внимание, по мнению председателя областной Думы, следует уделить сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Есть накопленные вопросы, которые требуют системного решения. Будем прорабатывать их, в том числе с включением в Народную программу партии „Единая Россия“, чтобы обеспечить существенную поддержку, — рассказал Аркадий Фомин. — Со своей стороны продолжу оказывать необходимую помощь. Уверен, что при таком подходе у Ермишинского муниципального округа есть все возможности для поступательного развития».