Аферисты стали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе
В сообщениях мошенников сказано, что правительство якобы выделит 12 тысяч рублей на праздничный стол. Жертве предлагают перейти по ссылке. Отмечается, что схема направлена на верующих, пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан. Кроме того, россиян призвали не переходить по ссылкам на «трансляции» из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.
Пожертвования рекомендовали делать только лично в храме или через сайты епархий.