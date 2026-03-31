Аферисты стали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе

В сообщениях мошенников сказано, что правительство якобы выделит 12 тысяч рублей на праздничный стол. Жертве предлагают перейти по ссылке. Отмечается, что схема направлена на верующих, пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан. Кроме того, россиян призвали не переходить по ссылкам на «трансляции» из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.

Аферисты стали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе. Соответствующую информацию передало 31 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В сообщениях мошенников сказано, что правительство якобы выделит 12 тысяч рублей на праздничный стол. Жертве предлагают перейти по ссылке.

Отмечается, что схема направлена на верующих, пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан.

Кроме того, россиян призвали не переходить по ссылкам на «трансляции» из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.

Пожертвования рекомендовали делать только лично в храме или через сайты епархий.