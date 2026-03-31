25 марта 2026 года выпустили последний номер рязанской газеты «Мещерская сторона»

25 марта 2026 года выпустили последний номер рязанской газеты «Мещерская сторона». Об этом сообщил на странице «ВКонтакте» редактор Николай Скрипкин. Он сообщил, что последний выпуск вышел на следующий день после 27-летия газеты. Он отметил, что за годы работы газета получила несколько профессиональных наград, включая «Хрустальных журавлей» и «Золотой гонг». Журналист добавил, что его карьера продолжится, но закрытие издания стало для него тяжелым моментом.