Жители одной из деревень Рязанской области встретили лося

В воскресенье, 29 марта, жители деревни Подсвятье Клепиковского округа увидели лося. Об этом пишет ИД «Пресса». По словам очевидцев, животное гуляло в лесу, недалеко от жилых домов. «Такие гости в нашей деревне не редкость, порой заходят даже на садовый участок, а зимой часто видим места их отдыха — лежки. Иногда, когда приезжаем, видим следы и других зверей», — уточнила один из местных жителей, Ольга. Отмечается, что она успела сделать снимок лося.