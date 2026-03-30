Жителей Ряжского округа предупредили об аферистах «из администрации»

Жителей Ряжского округа предупредили о подозрительных телефонных звонках от неизвестных, которые представляются сотрудниками администрации. По информации местных властей, во время разговоров злоумышленники под предлогом вручения наград или выплат пытаются узнать у граждан персональные данные, паспортную информацию, а также коды от Госуслуг и банковских приложений.

В администрации подчеркнули, что сотрудники органов власти не запрашивают такую информацию по телефону. Жителей просят не сообщать персональные данные неизвестным, не переходить по подозрительным ссылкам и при сомнениях сразу прекращать разговор.

За разъяснениями можно обратиться по телефону администрации Ряжского округа.