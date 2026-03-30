За неделю в Рязанской области ликвидировали 19 пожаров

С 23 по 29 марта 14 пожаров были техногенными, еще 5 — загорания мусора. В результате огнем уничтожено и повреждено 12 строений и 6 единиц техники. Пострадавших и погибших на пожарах не обнаружено. Происшествий на водных объектах за указанный период не зарегистрировано.