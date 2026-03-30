Врач рассказала, как аллергикам «обезопасить» себя в пик сезона пыления

В пик пыления аллергикам советуют держать закрытыми окна в квартире и автомобиле. После возвращения с улицы врачи рекомендуют обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца Необходимо ежедневно проводить влажную уборку в жилых помещениях. Гулять на улице советуют после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц.

Об этом пишет РИА Новости.

В пик пыления аллергикам советуют держать закрытыми окна в квартире и автомобиле. После возвращения с улицы врачи рекомендуют обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца

Необходимо ежедневно проводить влажную уборку в жилых помещениях.

Гулять на улице советуют после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц.