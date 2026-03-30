В Солотче у дороги обнаружили выброшенные туши баранов
В районе Солотчи у дороги рядом со шлагбаумом обнаружили выброшенные туши баранов. Об этом сообщили местные жители в группе «Солотча инфо». По словам очевидцев, животных оставили у входа в лес после съезда с трассы. Туши прикрыли ветками и картоном.
Жители опасаются, что останки начнут разлагаться и распространять неприятный запах, а также могут представлять опасность для окружающих. На опубликованных кадрах видны тела животных.
Официальной информации по ситуации пока не поступало.