В рязанском Лесопарке вандалы украли палочки для игры на музыкальных инструментах

Горожане сообщили, что на музыкальной площадке в рязанском Лесопарке уже несколько лет отсутствуют необходимые приспособления для игры. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Как рассказали посетители, ксилофоны и трубы остались без палочек, поэтому людям приходится играть руками или использовать найденные ветки.

По словам рязанцев, администрация не решает эту проблему годами. В качестве выхода они предлагают установить камеры или наконец привести площадку в порядок.

Фото: «Подслушано в Рязани».