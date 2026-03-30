В Рязанской области жители двух деревень сообщили, что до сих пор живут без газа

Жительница Михайловского округа рассказала, что деревни Чесменская и Николаевка до сих пор не газифицированы. По ее словам, большинство местных жителей — пожилые люди, которые вынуждены отапливать дома дровами и печками. Она обратилась к властям с просьбой спроектировать план газификации населенных пунктов, отметив, что в 2026 году жить без газа «стыдно». Горожанка добавила, что люди годами просят о развитии инфраструктуры, но их обращения остаются без ответа.