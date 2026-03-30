В Рязанской области осужденные зарегистрировали брак прямо во время отбывания наказания

Пара познакомилась в исправительном центре № 1 в селе Чулково, где оба отбывали наказание в виде принудительных работ. После освобождения молодой человек решил остаться в регионе ради возлюбленной — он сделал ей предложение. Администрация учреждения помогла организовать церемонию в скопинском ЗАГСе. Сейчас мужчина уже освободился, арендовал квартиру в Скопине и трудоустроился при содействии сотрудников центра. Его супруга продолжает отбывать наказание и работает на местном заводе.

В Скопинском округе Рязанской области осужденные зарегистрировали брак прямо во время отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной УФСИН РФ.

Пара познакомилась в исправительном центре № 1 в селе Чулково, где оба отбывали наказание в виде принудительных работ. После освобождения молодой человек решил остаться в регионе ради возлюбленной — он сделал ей предложение. Администрация учреждения помогла организовать церемонию в скопинском ЗАГСе.

Сейчас мужчина уже освободился, арендовал квартиру в Скопине и трудоустроился при содействии сотрудников центра. Его супруга продолжает отбывать наказание и работает на местном заводе. В УФСИН отметили, что создание семьи положительно влияет на ресоциализацию осужденных и снижает риск повторных преступлений.

Фото: УФСИН РФ по Рязанской области.