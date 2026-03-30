В Рязанской области не нашли денег на установку освещения, прокуратура подала в суд

В Захаровском районе после вмешательства прокуратуры установят освещение. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе надзорного органа. Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что на автодорогах в Захаровском районе, проходящих через поселок совхоза «Смена», село Гладкие Выселки и деревню Горностаевка, а также за их пределами на расстоянии не менее 100 метров, нет стационарного освещения. Прокурор внес представление в региональное дорожное ремонтно-строительное управление. Однако из-за отсутствия финансирования нарушения не устранили. Прокуратура обратилась в суд с иском. Надзорный орган потребовал признать бездействие уполномоченного органа незаконным и обязать его установить освещение.

