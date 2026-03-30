В Рязанской области мужчина пытался поджечь автомобиль своей бывшей возлюбленной

В Сасовском районном суде Рязанской области под стражу заключен 35-летний мужчина, подозреваемый в покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога. Об этом сообщила пресс-служба суда. Отмечается, что обвиняемый, испытывая личные неприязненные чувства к своей бывшей партнерше, облил ее автомобиль бензином и попытался его поджечь. Однако его действия не увенчались успехом: возгорание было вовремя замечено владелицей автомобиля и потушено пожарными. Суд продолжает рассматривать дело, подозреваемый находится под стражей.

