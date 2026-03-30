В Рязани женщину осудили на девять лет за убийство сожителя

Установлено, что в ноябре 2025 года года 39-летняя пьяная женщина из-за неприязни ударила сожителя кухонным ножом в в грудь не менее двух раз. Мужчина скончался. Железнодорожный райсуд Рязани с учетом позиции прокурора признал женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

