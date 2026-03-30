В воскресенье, 29 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Мероприятие посетили более двух тысяч человек.

В Рязани завершился 15 сезон ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

В двух церемониях награждения приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, исполнительный директор ночной хоккейной лиги страны Лариса Радченко, президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов.

Павел Малков отметил, что «Ночная лига объединяет любителей по всей страны и во всем регионе. В Рязанской области в ней участвуют более 1200 человек. Мы по праву считаемся столицей любительского хоккея. Эту планку будем держать и в дальнейшем».

В эту дату свое 80-летие праздновал почетный спортивный судья России, член зала славы отечественного хоккея Виктор Губернаторов. В честь юбилея и за многолетнюю плодотворную работу глава региона вручил ему знак губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской». Также Виктору Губернаторову объявлена благодарность президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Награду имениннику передали правнуки — воспитанники спортивной школы Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» отделений хоккея и фигурного катания.

Как отметила исполнительный директор ночной хоккейной лиги России Лариса Радченко, «Рязань — всегда радует нас невероятным масштабом, количеством спортсменов и качеством проведения регионального чемпионата. Огромное спасибо руководству региона и региональному представителю Олегу Смирнову за то, что вы подняли и удерживаете хоккей на очень высоком уровне».

Всего на лед юбилейного, пятнадцатого Всероссийского фестиваля в Рязанской области вышли рекордная 51 команда, а это более 1200 хоккеистов-любителей. Победителями в дивизионах стали: «Автомобилист» (Любитель 50+), «Урсус» (Любитель 40+), «ССК» (Любитель 18+) и «Торпедо Юность» (Лига Мечты).

«В Рязани хоккей развивается очень активно. Мы являемся лидерами по количеству команд среди всех регионов России, и останавливаться на достигнутом не собираемся. В этом сезоне мы провели почти 500 игр, к нам присоединяются новые команды. Конечно, такой уровень возможен благодаря поддержке Правительства и спонсоров чемпионата», — отметил Олег Смирнов.

В этом году для зрителей подготовили развлекательную программу. Гости смогли насладиться выступлением рязанского балета на льду, а также принять участие в традиционном розыгрыше ценных призов.

Также в рамках награждения были отмечены лучшие группы поддержки команд в Чемпионате. Победители четырех дивизионов отправятся защищать честь региона в финале Фестиваля, который пройдет в мае этого года в «Сириусе».