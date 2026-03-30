В Рязани сократили количество городских автобусов на двух маршрутах

С 30 марта на маршрутах № 73 и № 85 осталось по одному перевозчику, свидетельства вторых перевозчиков на этих направлениях истекли. В связи с этим количество автобусов на маршрутах может быть снижено по сравнению с прежним графиком.

В Рязани сократили количество городских автобусов на двух маршрутах. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «stvchannel — Рязань: о городской среде».

