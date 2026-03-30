В Рязани руководитель предприятия задолжал работникам более 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026 года 228 работникам предприятия, осуществляющего деятельность по производству материалов для дорожного строительства, не выплачивалась заработная плата. В результате сформировалась задолженность в размере более 16 млн рублей.

В адрес организации внесено представление. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Руководителя оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Материалы проверки направили в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.