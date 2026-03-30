В Рязани обсудили итоги призывной кампании 2025 года и планы на 2026-й

Мэр Рязани Борис Ясинский, замглавы администрации Евгения Власова обсудили с представителями военкоматов, УМВД, региональных и муниципальных органов власти итоги призывной кампании 2025 года и планы на 2026-й. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе мэрии. Военные комиссары всех районов города на совещании рассказали об особенностях призыва на военную службу, а также отметили значимость работы единого реестра воинского учета. Они подчеркнули, что благодаря электронному сервису и слаженной работе служб снизилось число уклонистов.

Согласно закону, который подписал президент России Владимир Путин, с 1 января 2026 года призывная комиссия работает весь год, напомнили в мэрии. В связи с этим работу всех ведомств усилят.