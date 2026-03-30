В Рязани дерево рухнуло на детскую площадку во дворе

По словам местных жителей, инцидент произошел у дома № 3 по улице Бирюзова в микрорайоне Канищево. Также они сообщили, что неоднократно жаловались на аварийные деревья, но их обращения оставались без внимания. Как рассказали рязанцы, большое дерево упало ночью прямо на детскую площадку. Горожанка отметила, что если бы это случилось днем, когда площадка заполнена детьми, пострадавших было бы не избежать. Она также добавила, что на месте остается еще много подобных опасных деревьев.

В Рязани дерево рухнуло на детскую площадку во дворе. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Новости Рязани».

Фото: «Новости Рязани „ВКонтакте“».