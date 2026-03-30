В России высказались о продолжении переговоров с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа считает, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США должны продолжаться. Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры не зашли в тупик и призвал к новой встрече. Чепа отметил, что, несмотря на сложности, переговорный процесс необходим. Он указал на противоречивость заявлений Зеленского о желании продолжать боевые действия и призывах к переговорам. По мнению депутата, Украина теряет территории, ситуация на фронте ухудшается, что приводит к потерям. Чепа предполагает, что Зеленский стремится получить финансовую помощь, что может свидетельствовать о приоритете обогащения над другими задачами.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа выразил мнение о продолжении трехсторонних переговоров по Украине с участием США. Об этом пишет «Лента. ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает текущие переговоры зашедшими в тупик, и подчеркнул необходимость организации новой встречи для дальнейшего дипломатического диалога.

Чепа подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, связанной с конфликтом в Иране и внутренними проблемами в США, переговорный процесс должен продолжаться. Он также отметил, что заявления Зеленского порой противоречивы — с одной стороны, он говорит о желании продолжать боевые действия, а с другой — призывает к переговорам на фоне продолжающихся террористических актов.

Депутат также указал на то, что Украина ежедневно теряет территории, и ситуация на фронте ухудшается, что приводит к значительным потерям. По мнению Чепы, Зеленский, находясь в этих условиях, стремится получить финансовую помощь, что, по его словам, может свидетельствовать о том, что желание обогащения преобладает над другими приоритетами.