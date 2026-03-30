В России утвердили ГОСТ на номерные знаки для электросамокатов

В России утвердили ГОСТ на государственные регистрационные знаки для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Росстандарт утвердил новый тип номерных знаков. Они будут металлическими, двухстрочными, с тремя буквами, двумя цифрами и кодом региона. Размер знака составит 137 на 137 мм. Один номер планируют размещать спереди, второй — сзади.

Новые номера станут обязательными после запуска системы регистрации средств индивидуальной мобильности в электронном реестре. По оценкам, нововведение коснется около 1,7 млн транспортных средств.

В Росстандарте пояснили, что изменения внесли для подготовки к обязательной регистрации всех средств индивидуальной мобильности.