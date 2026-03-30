В России может появиться ПО с ИИ для диагностики кожных болезней

В МГТУ им. Н. Э. Баумана началась разработка нового программного обеспечения для диагностики кожных заболеваний с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили на сайте НСН.

Проект реализуется совместно с медицинской компанией «Фокус-М», и его цель — создать экспресс-тесты, которые смогут определять инфекционные болезни всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов.

Директор по IT компании «Фокус-М» Дмитрий Петров сообщил, что новое ПО будет полезно не только врачам, но и пациентам, а также тем, кто следит за своим здоровьем и внешностью. Программа выйдет на рынок в 2027 году.

Председатель Комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Ермолаева отметила, что такая система поможет выявлять болезни на ранних стадиях, что делает лечение более эффективным. Программное обеспечение будет доступно для широкого круга людей, что поможет остановить распространение инфекций и улучшить работу здравоохранения.