Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
«МК»: в Подмосковье ребенок погиб при пожаре, который устроила старшая сестра

В Подмосковье ребенок погиб при пожаре, который устроила старшая сестра. Об этом сообщил «МК».

Как стало известно изданию, пожар произошел около 17.00 28 марта в двухкомнатной квартире многодетной семьи в подмосковном Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.

Отмечается, что 30-летней матери нужно было ненадолго отойти на работу в супермаркет, где она трудилась кассиром, — об этом ее попросила сменщица. Дома женщина оставила троих детей: 9-летнюю дочку, 6-летнего сына и младшую дочку, которой исполнилось 1 год 10 месяцев. Их отец был на работе на заводе.

Женщины не было около 40 минут, выяснил «МК». Ей позвонил сын и сообщил, что квартира горит. Женщина прокричала в трубку, чтобы мальчик с сестрами выходил на улицу, но ребенок сказал, что из-за густого черного дыма он не может найти младшую, указано в публикации.

«Когда находиться в жилище стало совсем невозможно, мальчик в одной домашней одежде выскочил из горящего помещения. Тем временем старшая сестра, одетая полностью по погоде, стояла под окнами дома и наблюдала за пожаром.

Как выяснилось позже, школьница зажигалкой из любопытства подожгла лежащий на кресле пакет с детскими вещами, которые ее мама приготовила на лето, а после вышла из квартиры, закрыв ее на ключ», — стало известно «МК».

Уточняется, что возгорание увидел брат — он пытался сам потушить пламя, заливая его водой, потом накрыл все одеялом, но результата это не принесло. Мальчик смог открыть запертую входную дверь и покинуть горящую квартиру. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

После тушения пожара в квартире нашли труп ребенка на кровати. В публикации сказано, что она скончалась от отравления угарным газом.

По данным издания, в квартире сильно выгорели две комнаты. Местные чиновники пообещали семье помочь с временной жилплощадью.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Telegram-каналы СК Подмосковья, прокуратуры Московской области.