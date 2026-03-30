В Минпросвещения рассказали о планах развития плавания в школах

Минпросвещения России и Федерация водных видов спорта намерены совместно развивать плавание в образовательных учреждениях страны. Об этом стало известно после встречи министра просвещения Сергея Кравцова с председателем Федерации водных видов спорта Дмитрием Мазепиным. По итогам обсуждения решено заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое направят на организацию плавательных программ в федеральных детских центрах «Океан», «Орленок», «Смена» и «Артек». Кравцов подчеркнул важность плавания и других водных видов спорта для физического развития детей и отметил необходимость создания системной основы для дальнейшего взаимодействия с федерациями спорта в сфере образования.

В настоящее время модуль «Плавание» включен в федеральные рабочие программы по физической культуре, что делает возможным его изучение как в рамках уроков, так и в ходе внеурочной деятельности и дополнительного образования.