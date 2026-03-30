В Касимове возбуждено дело о взыскании ущерба после ДТП с упавшим деревом
В Касимовский районный суд поступил иск о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП в январе 2026 года. Инцидент произошел на автодороге, когда упавшее дерево повредило автомобиль. Истец утверждает, что ущерб связан с бездействием ответчиков, которые ненадлежащим образом содержали участок дороги и придорожные зеленые насаждения. В связи с этим истец требует взыскать материальный ущерб, стоимость услуг эвакуатора и судебные расходы с ответчиков солидарно. Суд принял исковое заявление к производству и подготовил дело к разбирательству.

В Касимовский районный суд поступило исковое заявление о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП, которое произошло в январе 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что инцидент случился на автодороге, когда упавшее дерево повредило автомобиль, принадлежащий гражданину.

Истец утверждает, что ущерб, причиненный его машине, связан с бездействием ответчиков. Он указывает на ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию участка дороги и контролю за состоянием зеленых насаждений в придорожной полосе, находящейся на территории муниципального образования. В связи с этим истец обратился в суд с требованием о взыскании материального ущерба, стоимости услуг эвакуатора и судебных расходов с ответчиков в солидарном порядке.

Исковое заявление приняли к производству, и суд уже провел подготовку дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание назначено на апрель 2026 года.