В Касимове возбуждено дело о взыскании ущерба после ДТП с упавшим деревом

В Касимовский районный суд поступил иск о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП в январе 2026 года. Инцидент произошел на автодороге, когда упавшее дерево повредило автомобиль. Истец утверждает, что ущерб связан с бездействием ответчиков, которые ненадлежащим образом содержали участок дороги и придорожные зеленые насаждения. В связи с этим истец требует взыскать материальный ущерб, стоимость услуг эвакуатора и судебные расходы с ответчиков солидарно. Суд принял исковое заявление к производству и подготовил дело к разбирательству.

Исковое заявление приняли к производству, и суд уже провел подготовку дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание назначено на апрель 2026 года.