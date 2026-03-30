В Госдуме предложили создать новый стандарт «семейных» квартир. Об этом в беседе с «Газетой. ру» рассказал депутат Леонид Слуцкий.

Он считает, что нынешние типовые квартиры не приспособлены для проживания многодетных семей. Это, по его мнению, вынуждает граждан либо отказываться от детей, либо ютиться в стесненных условиях, что сказывается на демографии.

«Большую семью не создать в съемной квартире или в ипотечном рабстве. Сегодня доступность жилья в России упала до минимума. Унизительно, но мы не успеваем зарабатывать и не можем претендовать на свой дом в своей стране», — заявил Слуцкий.

Новый стандарт предполагает увеличение площади жилья с учетом того, что семья может стать больше.

Помимо этого, политик призвал ввести жесткий контроль за ценообразованием, поскольку стоимость недвижимости растет быстрее доходов граждан, а ипотека превращается в «рабство».