Умер участник комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров

На 63-м году жизни скончался украинский комик и актер Владимир Комаров, известный как участник комик-труппы «Маски». Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски» в социальных сетях. Артист ушел из жизни 29 марта, причиной смерти названа сердечная недостаточность. В сообщении театра говорится: «Ушел за радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров…». Церемония прощания с актером состоится 1 апреля. Владимир Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. С юности увлекался пантомимой, что стало основой его карьеры, несмотря на образование в Одесском институте пищевой промышленности и службу на Северном флоте.

На 63-м году жизни скончался украинский комик и актер Владимир Комаров, известный как участник комик-труппы «Маски». Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски» в социальных сетях.

Артист ушел из жизни 29 марта, причиной смерти названа сердечная недостаточность.

В сообщении театра говорится: «Ушел за радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров…». Церемония прощания с актером состоится 1 апреля.

Владимир Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. С юности увлекался пантомимой, что стало основой его карьеры, несмотря на образование в Одесском институте пищевой промышленности и службу на Северном флоте.

Он работал в труппе «Маски» с 1984 по 1987 год и снова с 1989 по 2002 год, а в перерывах выступал в Киевском эстрадном театре «Шарж». В 2005 году Комаров создал музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь», выпустив дебютный альбом в 2007 году. Также он работал в театре «Дом клоунов», снимался в кино и с 2010-х годов вел экскурсии по Одессе, создавая курительные трубки под именем Владимира Сальве.

Фото: ТО «Маски».