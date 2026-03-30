Telegram за выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы. По данным сервиса, суммарно в субботу и воскресенье было закрыто 150 286 сообществ. Для сравнения, за предыдущую неделю Telegram заблокировал 562 286 групп и каналов, при этом максимальное количество блокировок пришлось на среду — 96 854.

С начала 2026 года мессенджер заблокировал более 11 млн сообществ, из них 48 110 были связаны с терроризмом.