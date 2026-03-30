Собственника обязали восстановить аварийный дом Любомудрова в Рязани

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области выдала предостережение владельцу дома XIX века на улице Новослободской, 10. Памятник местного значения находится в аварийном состоянии. Собственника обязали принять меры по восстановлению здания.