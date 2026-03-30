Сервисы мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» внесли в белый список операторов

Сервисы мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» внесли в белые списки интернет-ресурсов операторов связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС». В компании пояснили, что владельцы более полумиллиона транспортных средств, подключенных к платформе мониторинга, смогут пользоваться сервисами даже при ограничениях мобильного интернета.

В перечень вошли предприятия общественного транспорта, компании лесного комплекса, малая авиация, перевозчики опасных грузов и владельцы беспилотных воздушных судов.

По данным компании, сервисами мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» ежедневно пользуются более 70 тысяч транспортных предприятий. Платформа передает данные о передвижении транспорта в системы Ространснадзора, Рослесхоза, а также в региональные и муниципальные системы.